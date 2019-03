A "Danza da Árbore" será ubicada cerca do Parque

A brigada municipal de obras do Carballiño procede estes días a construir a plataforma onde se vai ubicar a escultura denominada “Danza da Árbore”, do arquitecto Fernando Blanco, que fora retirada hai case vinte anos do seu emprazamento orixinal na Praza da Constitución, situada tras a Casa Consistorial.

Esta escultura, composta por un armazón de ferro, dous mástiles abrazados e dúas bandas metálicas circulares na copa, semellando a abstracción dunha árbore, construíuse nos anos 80 e permeneceu case vinte anos no seu emprazamento da Praza da Constitución, ata que a comezos deste século reformouse dita praza e a escultura retirouse á espera dunha posible nova ubicación.

Co obxectivo de recuperar esta peza artística, o concello, a proposta do propio autor da obra, tomou en consideración a súa reconstrución nun lugar axeitado como é a esquina do terreo público situado fronte ao mirador dos chopos da Piscifactoría, á carón da subida ao Instituto Chamoso Lamas e Mesego desde a Avenida do Parque.