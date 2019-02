La "purga" en el PSOE hace que dos ediles de San Amaro y Cea se dan de baja

La fractura de los socialistas, que provocó la renuncia de tres ediles de Carballiño: Adolfo Nogueira, Érika Paz y Charo González, que se dieron de baja del PSOE y se pasaron al grupo de los no adscritos en la corporación, está teniendo las primeras repercusiones dentro del ámbito comarcal.

Así, el portavoz socialista en San Cristovo de Cea, Guillermo Fernández Dopazo, tras 12 años de militancia, confirmaba este viernes que pedirá la baja y se pasa al grupo de los no adscritos, igual que lo hará Gonzalo Rodríguez, concejal en San Amaro, un histórico con 34 años en las filas socialistas.

Además, también deja el grupo municipal del PSOE la portavoz en este último concello, María Jesús López Carrasco, aunque en este caso matizó que no tiene previsto solicitar la baja del partido porque "llevo toda mi vida siendo socialista y sólo estoy en contra de las purgas de la actual dirección provincial".

En San Amaro queda un tercer concejal, Carlos Pérez, que según apuntó sigue "leal as miñas siglas"; y en Cea también permanecerá José Benito Figueiredo.

Gonzalo Rodríguez declaró que ha tomado esta decisión debido a la "purga que está facendo a executiva provincial con xente que tanto leva traballado", añadiendo que "estou orgulloso de ser pachista e non comparto decisións daqueles aos que votei. Se o partido cambia a súa actitude e recupera o que foi non descarto regresar". Sobre la posibilidad de formar nueva lista, matizó que "non sei o que farei mañá, cumprirei o tempo que queda no concello para defender os dereitos dos veciños".

Dopazo aseguró sentirse "decepcionado porque apoiei a este secretario e nunca se dirixiron a min e agora traicionanme buscando xente para facer a lista das municipais sen contar conmigo".