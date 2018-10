As empresas que comparten local en Carballiño terán 1.500 euros

A Base Nacional de Subvencións acaba de publicar as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o desenvolvemento de actividades emprendedoras na rede de espazos de traballo compartido do Concello do Carballiño-Coworking. O prazo para a presentación de solicitudes abrirase en canto se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Con esta iniciativa, a Concellería de Promoción Económica do Carballiño prosigue coa política de incentivar a creación de empresas que prioricen o uso das novas tecnoloxías e que tan bo resultado diu o pasado ano, no que se crearon por este sistema de espazo compartido cinco empresas vencelladas coa fotografía, deseño, páxinas web e asesoría.

En total, destínanse 7.500 euros para estas subvencións, cun máximo de 1.500 euros por cada proxecto, repartidos nun montante de 1.200 euros para o aluguer do local, e de 300 euros para a adquisición de equipamento informático.

Terán a consideración de gastos subvencionables os importes netos abonados en concepto de aluguer e de adquisición de equipamento informático entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro do 2018. Nestas bases figuran os criterios de valoración para a concesión das subvencións, primando as empresas con menos dun ano de antigüidade, o número de postos de traballo creados e o emprego da lingua galega, entroutros.

O Carballiño conta con dous coworking na Praza do Emigrante e na Praza da Mina.