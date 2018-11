Un error de planteamiento impide rebajar el IBI el 12%

La Corporación de Carballiño se ha visto imposibilitada legalmente para aprobar la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que había anunciado el alcalde, Francisco Fumega. El asunto quedó sobre la mesa para abordarlo en una sesión extraordinaria con el fin de hallar alguna solución para que se pueda aplicar una reducción del 12% del impuesto a los contribuyentes en 2019. El problema legal está en que el gobierno local no incluyó la modificación del IBI en la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, unas pocas sujetas a cambios y la mayoría con la subida únicamente del IPC, en un pleno celebrado el pasado mes de septiembre.

El portavoz del PP, Argimiro Marnotes, reprochaba a Fumega que en la anterior sesión le informó de que se podría aprobar la rebaja del impuesto mediante la correspondiente alegación, algo que echó ahora por tierra el interventor.

El "despropósito" como lo calificó el portavoz del BNG, Xosé Francisco Ferreiro, motivó que este grupo abandonara el pleno como forma de protesta. Acusó al gobierno de "negligencia", teniendo en cuenta que los ciudadanos se librarían de abonar un total de 274.000 euros, que sería la cantidad correspondiente a la rebaja, que de momento, si los responsables municipales no encuentran solución, no se podrá hacer efectiva hasta el 2020. Marnotes exponía que si se aprobaban las alegaciones que su grupo presentó respecto a otros impuestos como el ICIO, se podría admitir también la modificación del IBI, reclamando además la presencia del interventor en sesiones en las que se aborden asuntos económicos de relevancia como en este caso. El portavoz de Alternativa Veciñal, Bernardo García, también recordaba una moción que presentó para la modificación de la ordenanza en octubre que no fue abordada.

Rechazada la retirada del sueldo al edil de Cultura

Con la ausencia del BNG, que a la salida achacaba la situación "a división brutal que hai entre os membros do grupo de goberno, e que a pagan os veciños", continuó la sesión con el debate de la moción de Alternativa Veciñal para retirar la retribución parcial al concejal de Cultura, Diego Fernández. Bernardo García alegaba, entre otros motivos, la situación en la que se encuentra la Casa da Cultura, sin calefacción, con humedad y sin bibliotecario. El alcalde defendió la labor del edil y anunció un convenio con la Xunta por importe de 100.000 euros para realizar las reparaciones. El PP votó en contra porque "temos que dignificar a vida dos concelleiros".