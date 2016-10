As escavacións deixan á vista un barrio competo do castro de Las

Un grupo de arqueólogos contratados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Dirección Xeral de Patrimonio, vén de iniciar os traballos de escavación e consolidación no Castro de San Cibrao de Las, en clavado nos municipios de San Amaro e Punxín. A actuación, que está financiada nun 80% cos fondos europeos Feder, supón un investimento de 78.408 euros, e cun prazo máximo de execución de 5 meses.



Con estes traballos, según fontes do devandito departamento autonómico, quedará á vista un barrio completo do xacemento arqueolóxico, de xeito que se xenerará un novo itinerario de visita, a través do percorrido polas rúas laterais, que permita comprender e explicar a estrutura do espazo doméstico no interior do castro. n