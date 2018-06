La falta de medios retrasa la creación del punto de encuentro para familias en O Carballiño

La mesa de coordinación para la mejora de la atención a las víctimas de violencia de género en Carballiño se reunió para valorar la situación de esta problemática en el municipio y fijar los objetivos para los próximos meses. La concelleira de Servicios Sociales, Marina Ortega, incidió en su petición a la representante de la Xunta de Galicia para la creación de un punto de encuentro para familias. La administración gallega resolvió esta segunda solicitud rechazando la creación de este servicio alegando "falta de medios en la gestión de recursos". Como solución, Ortega aseguró que lo que le habían transmitido fue que se reforzarían los puntos ya existentes, en concreto el de Ourense, que es el que le correspondería por proximidad a la ciudadanía de Carballiño. Para la concelleira este es un "servicio muy necesario" y fundamentó su petición en los cerca de 30.000 habitantes que tiene la comarca.

Además, la mesa se centró en mejorar las vías de coordinación entre sus integrantes, Guardia Civil, Policía Local, personal del centro de salud, orientadores de centros educativos y el servicio de atención a la mujer. Los objetivos marcados son mejorar la labor de prevención en casos de violencia de género antes de tener que actuar en casos concretos de víctimas y detallar protocolos de actuación y formas de coordinación entre los servicios disponibles. Una de las novedades en las que se trabaja es en intervenir en el ámbito educativo "para prevenir desde la infancia y servir de apoyo a los jóvenes que viven en un entorno difícil".

La evolución de casos de violencia de género se mantiene en la misma línea, según la concelleira, que consideró que los datos recogidos a nivel local "no detectan niveles de gravedad y no se pueden tomar de forma estrictamente significativa porque hay muchos que no se detectan".