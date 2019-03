La Festa da Cachucha consigue atraer a más de 25.000 personas

Los concejales de Cultura y Turismo, Diego Fernández y Manuel Dacal, calificaron de "histórica" la celebración de la Festa da Cachucha que tuvo lugar el pasado domingo en Carballiño. "O gran domingo de piñata de Galicia foi a Festa da Cachucha, que se fixo histórica cun cheo absoluto na hostalería durante toda a xornada", señalaron.

Así, según los cálculos realizados por la Policía Local pasaron por la villa del Arenteiro más de 25.000 personas, de las que en torno a 1.500 formaron parte de las comparsas y charangas que participaron en los desfiles, por la mañana y de tarde.

Los hosteleros confirmaron al concello que fueron muchas las personas que se vieron obligadas a desplazarse a otros lugares próximos para poder comer, ya que los aproximadamente 130 locales que ofrecieron de menú principal el cocido, se vieron desbordados por la avalancha de clientes, de los que la mayoría ya habían reservado mesa con antelación. En la misma Praza de Abastos, el presidente de los placeros, Eligio González, también corroboraba el importante incremento de la demanda durante los días previos a la fiesta, fundamentalmente de carne y, más concretamente, de cachuchas.

Ambos concejales también destacaron "a calidade do xantar, a xente quedou moi satisfeita e nós tamén o estamos porque quedou en evidencia a importancia dos produtos gastronómicos locais".

Por todo ello, los responsables municipales consideran que ha sido todo un acierto aplazar el desfile del martes debido a las previsiones de lluvia, que después se confirmaron, y trasladarlo al siguiente domingo, haciéndolo coincidir con la fiesta gastronómica. Así, a las comparsas y charangas contratadas por el concello para la Festa da Cachucha se sumaron las que estaban anotadas para el martes, lo que consiguió atraer a miles de personas.n

La seguridad requirió un gran esfuerzo

El mal tiempo, aunque condicionó el Entroido, no impidió que se celebrara con éxito, según valoran Diego Fernández y Manuel Dacal. Además del gran día de la Festa da Cachucha afirman que hubo otras iniciativas muy concurridas como la Ruta dos Mil, un concurso de peñas disfrazadas que organizó un grupo de hosteleros y que "non se recordaba tanta xente nos locais", apuntaba Dacal. También destacan la fiesta infantil que tuvo lugar en la Praza Maior y la verbena del lunes a cargo de la orquesta Olympus. Para ello, aseguran que fue un acierto la instalación de la carpa en la misma plaza para que los asistentes estuviesen a cubierto de la lluvia. "O éxito deste ano témosllo que agradecer polo esforzo realizado á Policía Local, Garda Civil, Protección Civil e persoal do concello, e tamén ao Centro Comercial Aberto".