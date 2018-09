La Festa do Cabalo reunió en Maside a más de 200 jinetes

Los aficionados al mundo equino esperaban con ansia la celebración de la Festa do Cabalo de Maside, ya que la cita se había trasladado, por vez primera, desde el tercer domingo de agosto hasta ayer, cuarto domingo de septiembre. Así, el evento, que cumplió sus 30 años de historia, logró superar el número de visitantes de pasadas ediciones, con el objetivo de recuperar paulatinamente éxitos de afluencia de décadas atrás. Por ello, el paraje natural de O Puzo do Lago, catalogado en la actualidad como Espazo Natural de Interés Local (Enil) por la Xunta, acogió desde primeras horas de la mañana y hasta antes del anochecer, "un récord de participantes, tanto nas competicións coma de público asistente", comentaba Lano Botana, coordinador del festejo.

La jornada arrancó con la ruta a caballo por varios senderos del entorno de la parroquia de O Lago y del municipio, y las pruebas de trote y andadura serrada en el circuito habilitado por la organización, dando paso a un merecido descanso de jinetes y monturas a la hora de la comida, en la que los asistentes pudieron degustar pulpo, churrasco y ternera cocida, entre otras viandas. El sol y la alta temperatura, que alcanzó los 30 grados, motivó a muchos a buscar cobijo a la sombra de los "carballos" que conforman parte del hábitat de O Puzo do Lago.

La sesión matutina tuvo continuidad, a primera hora de la tarde, con las pruebas pendientes de andadura serrada y las previstas de chapeada, con un número cercano a los 250 competidores en todas las secciones. Entre éstas, destacaron los 30 jinetes que se inscribieron en la novedosa carrera de burros, "unha proba no que o importante non é gañar senón que todos se divirtan co espectáculo", apuntó Botana. La prueba de velocidad de asnos fue la más concurrida a nivel de público, y estaba dotada con premios de entre 350 y 20 euros, mientras que los primeros clasificados del resto de apartados competitivos se llevaron incentivos económicos entre los 120 y los 20 euros. La satisfacción fue total entre concursantes, público y organizadores, "e cremos que neste 30 aniversario marcouse un punto de inflexión cara a festa de 2019", indicó el coordinador.