La Festa do Chuletón despunta superando el millar de ejemplares

El campo de la iglesia de Garabás, en el municipio de Maside, reunió a cientos de personas en la vigésima edición de la Festa do Chuletón, en la que se vendieron casi 1.100 ejemplares que rondaban los 700 gramos cada uno. Las altas temperaturas registradas durante la jornada no pudieron con las ganas de pasárselo bien de los vecinos y visitantes, ni tampoco con los cocineros, que no se despegaron de las parrillas hasta terminar con su cometido.

El menú para esta ocasión, sin variación con respecto a los últimos años, consistió en carne a la parrilla acompañada con patatas fritas, pimientos y bebida por 17 euros.

Las parrillas se pusieron en marcha a media mañana y la primera remesa de chuletones comenzó a servirse a las 13,30 horas a los asistentes, instalados en tres carpas cubiertas. La jornada estuvo amenizada por la actuación musical de la charanga Troula de Ribadavia. Uno de los miembros de la organización, José Luis Blanco, señaló que las existencias de carne previstas se agotaron y que la afluencia de gente se incrementó en un 10% con respecto al año anterior, "cifras que nos hacen estar muy orgullosos y que reafirman que nos superamos año tras año". Blanco recordó el esfuerzo de los más de 30 vecinos que colaboran trabajando cada año en esta fiesta.