Fotografía, teatro y andaina para celebrar o Día das Mulleres en Carballiño

O programa do Día Internacional das Mulleres, que organiza o Centro da Información da Muller (CIM) do Carballiño, constará de catro actividades centrais, segundo apuntou a concelleira, Marina Ortega. O acto central institucional será o 8 de marzo, ao mediodía, no salón de plenos do Concello, coa participación dos centros educativos e asociacións. Entregaranse os premios do VIII Concurso Fotográfico "Unha mirada de xénero: Menores en igualdade", e actuará a cantante Marta Bravo e o guitarrista Héctor Lorenzo.

O día 9 haberá teatro, no Auditorio Manuel María, ás 20,30 horas, coa compañía Aporía Escénica e a obra "6 cubos negros en corpo branco". Por último, o 24 de marzo desenvolverase a VIII Andaina Solidaria pola Igualdade, que terá un percorrido de 15,5 quilómetros.