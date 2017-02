La publicación en próximos días del pliego de bases para la gestión del matadero municipal de Carballiño dará luz verde al concurso público para poner en marcha definitivamente este proyecto que acumula un retraso de más de cuatro años por diversos motivos. La publicación se realizará en el DOG (Diario Oficial de Galicia ) y en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) y a partir de esa fecha se abrirá el plazo de un mes para que los interesados puedan presentar en el Concello sus respectivas ofertas.



El concejal de Promoción Económica, Adolfo Nogueira, espera que opten varias empresas, teniendo en cuenta que en los últimos meses se han mostrado interesadas seis, solicitando información sobre el proceso y condiciones.



La resolución de las alegaciones en el último pleno allanaba este sinuoso camino en el que el proyecto sufrió constantes retrasos a consecuencia de decisiones políticas que no cuajaron, pero también de trámites administrativos. Así, el pleno aprobaba la propuesta del PP y del concejal no adscrito, Marco Reboredo, para incorporar a las bases la condición de que la empresa adjudicataria disponga de un servicio de veterinario para ser utilizado por particulares, sobre todo durante las matanzas caseras para el análisis de la carne.



Además, se modificó otra alegación de Reboredo para contemplar tres líneas de sacrificio (ovino, porcino y bovino), reduciéndolas a un mínimo de dos y que se tendrá en cuenta si el número ofertado es mayor. Asimismo, se aceptaba la participación del mismo edil en la mesa de contratación, que no figuraba en el pliego de bases porque antes pertenecía al BNG y no se había corregido.



El pleno, no obstante, rechazó la alegación del PP que pedía la anulación de todo el procedimiento por considerar que no se ajustaba a la legalidad. La referida alegación no se aceptaba en base a un informe de Secretaría que apuntaba lo contrario.



Otra de las condiciones que tendrán un importante peso a la hora de seleccionar la oferta tiene que ver con la inversión que propongan hacer las empresas aspirantes en las instalaciones. El cierre durante casi cinco años ha pasado factura y el Concello calcula que deberá ser entre 700.000 y 800.000 euros.

Un mínimo de veinte años de concesión

En la adjudicación de la gestión del matadero, también se tendrá en cuenta el canon que abone la empresa al Concello, partiendo de un mínimo de 0,40 euros por cada tonelada de peso en canal de los animales sacrificados. La oferta de puestos de trabajo puntuará y se exige un mínimo de cuatro trabajadores para la concesión.

La adjudicación será por un periodo mínimo de 20 años, teniendo en cuenta la inversión que deberá hacer la empresa para recuperar las instalaciones, que aunque parte de 500.000 euros, la mesa de contratación tendrá muy en cuenta la mayor oferta.

El matadero permanece cerrado desde el mes de septiembre de 2012, tras producirse una explosión en la caldera de agua que causó importantes daños en las instalaciones. Desde entonces se barajaron varias opciones para su recuperación, ya que a la anterior concesionaria, integrada por carniceros de la zona, le había vencido el contrato, que no se podía renovar por una deuda que tenía con el Concello. El anterior mandatario, el popular Argimiro Marnotes, también lo había intentado con el Clúster de la Carne, mediante una adjudicación directa que finalmente no era recomendable porque adquiría derechos sobre la propiedad. La convocatoria de un concurso público fue la decisión última.