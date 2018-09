Dos hosteleros ganan medio millón con solo jugar 10 euros

Elena Fernández, de la Parrillada Soto (Maside) y Víctor Domínguez, del Restaurante Riquirmo (Carballiño), han resultado premiados con medio millón de euros en el "rasca" de la Once. En torno a las 11,00 horas de ayer tomaban café en el establecimiento de Elena Fernández y se les ocurrió jugar a medias apostando cinco euros cada uno. El cartón de ella estaba premiado con cinco euros, pero el de su amigo nada más y nada menos que contenía medio millón de euros. Víctor Domínguez cayó al suelo de rodillas casi llorando de la alegría y "yo temblaba, no me lo podía creer", apuntaba.

En poco tiempo acudían al restaurante sus respectivas parejas y anunciaban que celebrarán una fiesta por todo lo alto. Descontando impuestos, cobrarán cada uno 200.000 euros y por el momento aún no tienen claro en qué invertirán el dinero, aunque Víctor tiene la intención de comprarle un coche a su mujer y Elena insistía en que todavía no lo ha pensado.

Lo que sí tienen claro es que seguirán con sus respectivos negocios de hostelería, que pusieron en marcha a finales del pasado año, y ahora lo harán con una buena inyección de tranquilidad sobre la economía familiar. Los dos afortunados declaraban que nunca les había tocado un premio, "lo máximo 100 euros", decía Elena Fernández, que ayer continuaba atendiendo a sus clientes.