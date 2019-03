El Concello de Carballiño ha convocado finalmente la Mesa local de Comercio para el próximo lunes y estará presidida por el concejal no adscrito, Adolfo Otero. Este edil y el grupo municipal del PP han presentado sendos escritos reclamando una solución para que el Centro Comercial Aberto (CCA) pueda disponer de la correspondiente acta y acceder sin problemas a las ayudas que ofrece la Xunta de Galicia.

La Feira do Stock se inauguraba este viernes en medio de la polémica, después de que el concello desconvocase la reunión que inicialmente había convocado, pero con otro concejal, Manuel Dacal, como presidente. No obstante, dado que Nogueira fue ratificado en pleno para este cargo, deberá ser la corporación quien lo cambie. Finalmente, el gobierno local tuvo que ceder para que el edil del grupo no adscrito asuma esa responsabilidad, hasta que se convoque una sesión plenaria y se nombre a otro concejal.

Entre tanto, Adolfo Nogueira, ya se había ofrecido para solucionar el problema de la manera que el concello considerase más adecuada y reprochaba al gobierno local el retraso de una sesión para regular la composición de comisiones y de representaciones como la de este caso.

El PP también apuntaba que "isto semella unha falta máis de xestión e organización por parte de alcalde, Francisco Fumega".