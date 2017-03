Irixo quiere mantener la sucursal bancaria abierta

Corporación municipal y vecinos hacen un frente común contra el cierre parcial de la sucursal de Abanca en O Orixo. Al mediodía de ayer se concentraban en torno a 200 personas para protestar contra la medida anunciada por la entidad bancaria, que pretende mantener abierta la oficina tan sólo dos días a la semana. Autoridades y vecinos se oponen a esta decisión y reclaman que continúe funcionando la sucursal como hasta ahora, de lunes a viernes.

La concentración tuvo lugar en la plaza del Concello y, pese a la lluvia, los vecinos respondieron a la convocatoria de la que se hizo eco toda la Corporación municipal.

Con una pancarta se transmitía a la entidad un mensaje: "Abanca, o Irixo di non ó peche", al mismo tiempo que el alcalde, Manuel Penedo, leía un manifiesto, mediante el que le recordaba a los responsables del cierre parcial, que O Irixo es un concello de emigrantes, que "co seu esforzó no traballo e ca súa capacidade de aforro axudaron a crecer á Caixa Ourense".

Añadía que "pedímoslle ós actuais propietarios de Abanca que por un momento se paren a reflexionar no que pensarían os fundadores da caixa, cando a crearon como ferramenta de axuda ós galegos, se souberan que ían empezar a cerrar sucursais, que hoxe queren cerrar a do Irixo, pero mañá seguro que é outra noutro sitio".

El manifiesto, concluía con una petición: "desde aquí o que lle queremos transmitir ós interlocutores de Abanca, é que o Irixo todo xunto dille non ó peche".

Manuel Penedo agradece en nombre de la Corporación la respuesta del vecindario, al mismo tiempo que anunció una reunión en próximos días, posiblemente en la semana que viene, con responsables de Abanca, para exponerles el sentir del pueblo y reclamar que se mantenga el servicio de atención al público durante toda la semana.