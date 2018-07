O Irixo rectifica as bases dun concurso de prazas

O equipo de goberno do Concello do Irixo viuse na obriga de modificar o prego de bases dun concurso-oposición para dúas prazas de personal laboral, xa que, según a secretaría municipal, vulneraban a legalidade vixente sobre acceso ó emprego público.

Concretamente, nas bases para a provisión de dúas prazas de peóns, valorábanse con máis puntuación aqueles aspirantes que traballasen con anterioridade na Administración local, mentres os empregados de organismos ou institucións provinciais, autonómicas ou estatais recibirían menos puntos. Este foi o motivo polo cal os grupos políticos da oposición na Corporación solicitaron da secretaría un informe sobre a posible ilegalidade do prego inicial.

Finalmente, o alcalde do Irixo, Manuel Penedo, asinou unha resolución para rectificar as bases, asumindo deste xeito o informe da secretaría do Concello, no que se advirte da vulneración do dereito de igualdade.