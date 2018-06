Los ladrones “cariñosos" reaparecen en Carballiño

Una mujer de entre 20 y 25 años sustrajo la cadena con un crucifijo, todo ello de oro, a un vecino de O Carballiño, identificado como J.A.G.O., de 88 años, después de abordarle en la avenida 25 de julio de la villa.

La mujer se le acercó y comenzó a entablar conversación con él sobre el transcurrir cotidiano y lugares de la villa. Al despedirse, intentó abrazarlo y, según pudo saber este periódico, la víctima se apartó, pero no lo suficiente, dado que cuando la joven ya se había marchado del lugar se percató de que le había sustraído la cadena con el crucifijo que llevaba colgando al cuello. J.A.G.O. no se percató de la sustracción, ni tampoco llegó a desconfiar que la mujer le abordó con la intención de robarle, lo que conllevó que no tomara medidas de precaución.

La joven, al parecer, era de complexión fuerte, tez morena y pelo negro. La victima denunció los hechos ante la Guardia Civil, que abrió una investigación con el objetivo de identificar a los delincuentes. Los agentes tienen previsto, según pudo saber este periódico, mostrar fotografías de delincuentes fichados al octogenario, ante la sospecha de que pueda estar entre ellos y reconocerla. Las pesquisas no habían dado fruto durante la jornada de ayer.

Banda organizada

En la Guardia Civil trabajan con la hipótesis de que la mujer está integrada en un banda que opera en la provincia, siempre abordando a personas mayores y preguntándoles por una dirección o fingiendo que se parecen físicamente mucho a un familiar suyo. De esta forma se ganan la confianza de las víctimas, que permiten que se le acerquen e incluso que les den un beso o un abrazo. Este gesto es aprovechado para sustraerle las joyas que llevan puestas, incluidos relojes o el dinero de la cartera.