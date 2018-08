Los cinco jóvenes con más de un nueve de media

Si hay un cambio de etapa que marca la vida de un adolescente es finalizar los estudios en el instituto y comenzar en la universidad. Para estos cinco alumnos del IES número 1 de Carballiño, esta transición será un poco más dulce, motivada por el reconocimiento al esfuerzo de todo un año tanto por sus profesores como por una entidad externa. La Universidad de Santiago de Compostela les concedió el premio de Excelencia por alcanzar una nota media superior a un 9 en las pruebas ABAU, Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade.

Carlota Álvarez Feijoo, Noelia Trigás Nogueira, Miguel García Fernández, Rita Tizón González y Marta López Gil son los rostros ganadores de esta recompensa por hincar los codos durante nueve meses, además de todos los cursos anteriores. Pero aunque estos cinco jóvenes fueron los protagonistas durante la recepción por parte las autoridades en el salón de plenos del Concello, otros trece compañeros suyos se quedaron a las puertas, con una nota media que supera el 8.

Física, Filología inglesa, Medicina, Comunicación Audiovisual y Periodismo e Ingeniería Biomédica son las profesiones que ya han elegido, algunas vocacionales y otras un poco más recientes. Los cinco esperan que, "al ser las carreras que nos gustan" les resulte más fácil sacarlas adelante y dicen adiós al miedo de dejar su casa y comenzar sus estudios fuera, aunque todos ellos han decidido optar por las universidades gallegas. "Se che gusta o que fas, que malo pode pasar?", reflexiona Miguel. "Eu creo que o máis importante é que che guste o que escolliches e disfrutes desta etapa", en palabras de Carlota.

Atrás quedan ya las clases en el instituto, con sus compañeros de siempre y profesores que llevan años compartiendo enseñanzas. Esas son las dos cosas que más echarán de menos, según comentan los jóvenes, que se muestran emocionados el futuro que se presenta ante sus ojos.

¿Lo más difícil de la ABAU? Miguel comenta que para alguien de ciencias, las asignaturas de letras. Por su parte, las chicas destacaron el volumen de materia a preparar en poco tiempo y la organización. ¿El examen más difícil? "Inglés, sin duda", fue la respuesta común de los cinco jóvenes, que destacaron que el nivel que les exigen en la prueba de acceso es superior a la materia que cursan.

Felicitación institucional

El alcalde del municipio, Francisco Fumega, aprovechó para incidir en el "bo estado de saúde do que goza o ensino público na nosa vila". Además de las felicitaciones, Fumega quiso apoyarlos en el "futuro prometedor que tedes por diante, apostando por seguir traballando e seguir sendo excelentes". El nuevo director del centro, Celso Fernández, recordó que no es una novedad que sus alumnos sean reconocidos. "Non filtramos ós mellores. Temos nin máis nin menos que outros centros", declaró.

Este acto de reconocimiento finalizó con la felicitación también por parte del concelleiro de Educación, Diego Fernández, que hizo entrega a los alumnos del poemario "Cantigueiro do Orcellón", un símbolo de la cultura del municipio.