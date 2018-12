Malestar por no reducir el IBI, pese a que fue anunciado

Los técnicos municipales no han encontrado una solución para rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 10%, tal y como había anunciado el alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, para el 2019. Por ese motivo, el regidor anuncia que convocará un pleno para el próximo martes en el que propondrá una reducción del 20% para el 2020, con el fin de subsanar así "el error burocrático" por el que no se puede aplicar el próximo año.

Mientras, los grupos de la oposición y representantes de distintas asociaciones de vecinos y empresariales manifiestan su malestar. Consideran que ha sido por negligencia o debido a un error el hecho de que la pretendida bajada no se incluyese en el pleno del pasado mes de septiembre en que se procedía a la aprobación inicial de las ordenanzas de tasas e impuestos. Por ese motivo ahora, aunque se quiera aplicar la reducción, no hay tiempo para cumplir los plazos.

El grupo municipal del BNG considera que ha sido por desidia del gobierno que los contribuyentes tengan que pagar 270.000 euros de más. Este hecho junto con la falta de ejecución de acuerdos plenarios y un equipo de gobierno "fracturado", según indicó el portavoz, Xosé Francisco Ferreiro, motivan la presentación de una moción para que se convoque un pleno extraordinario para analizar la situación en las distintas áreas municipales. Una petición que el PP ya anuncia que apoyará.

El portavoz, Argimiro Marnotes, asegura que Fumega nunca ha tenido la intención de realizar la rebaja en 2019 puesto que en un decreto remitido al Ministerio de Hacienda, que recoge las líneas fundamentales del presupuesto, la previsión de ingresos por recaudación no varía respecto a este año."Queda en evidencia que el alcalde no tenía intención de modificar el IBI", matiza Marnotes.

Quejas de vecinos y empresarios

El presidente de la asociación de veciños Camiño, Claudio Ferreiro, declaraba que la entidad ha recibido muchas quejas. "Ha sido una negligencia que vamos a pagar los vecinos. No es normal que ocurra esto después de ser advertidos", señala. Julian Garriga, presidente del Centro Comercial Aberto, considera que se ha producido un error y que "cualquier mejora que se anuncia, y no se cumple, no está bien". Aurora Gómez, presidenta de la Federación de Asociacións Veciñais, matiza que "todos los impuestos están altos y hay gente en el rural que tiene muchas dificultades para pagar". El presidente de los empresarios, Manuel Carballeda, anunció una reunión de la junta directiva para analizar la situación.