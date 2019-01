Manuel Vázquez opta a un tercer mandato para el PP en Punxín

Manuel Vázquez Fernández "Casalta" volverá a encabezar la lista del Partido Popular en Punxín para las elecciones locales de mayo, optando así la un tercer mandato "e revalidar o apoio que sempre obtivo da veciñanza, cuns magníficos resultados que responden ao seu carácter humilde e traballador a prol do seu concello", afirmó el presidente provincial, Manuel Baltar, tras hacer oficial su candidatura.

"Casalta", alcalde de Punxín desde 2011, agradeció las muestras de apoyo recibidas para liderar de nuevo la lista popular, tanto por parte de sus vecinos como del propio partido, recordando que así sucedió "cando fun concelleiro nos inicisio da democracia e, logo, trala miña xubilación, cando me convenceron para optar á alcaldía da localidade".

El candidato, que avanzó que seguirá contando con el m ismo equipo, aguarda que el trabajo hecho hasta ahora "se reflicta nas urnas e nos permita consolidar os logros alcanzandos neste tempo, coa vista posta para un próximo mandato en seguir desenvolvendo un dos nosos potenciais como é o termalismo, o que sen dúbida conseguiremos co apoio da Deputación que sempre tivemos".

" Máis que alcalde, o candidato é o primeiro veciño de Punxín, unha persoa moi apreciada, humilde e traballadora, razóns do seu éxito", destacó Manuel Baltar, para quien "non cabe dúbida da súa lealdade e compromiso, primeiro con Punxín, logo co partido e por suposto con Ourense".

El presidente provincial del Pp se felicitó de volver a contar con Manuel Vázquez "para afrontar un mandato máis no que seguir a realizar ideas we proxectos, nun concello estratéxico para a provincia no ámbito termal".