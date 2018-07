En Marea pide la nulidad de la actual relación de puestos de trabajo de O Carballiño

La formación Alternativa Veciñal-En Marea de Carballiño presentó un recurso de reposición al documento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobado en sesión plenaria en el mes de junio. Según el portavoz del grupo, Bernardo García, este procedimiento "é a última oportunidade de que cambien as cousas para os 140 traballadores". Solicitan la nulidad del expediente al considerarlo ilegal por existir una regulación de trabajadores del año 2001 "que cumplía ca normativa vixente entonces e que agora queren invalidar". Aseguraron que este documento debe regularizar la situación de los trabajadores "algúns contratados a dedo e outros que entraron a través dun proceso xudicial", además de aquellos que encadenaron contratos y personal no cualificado que ocupa plazas de funcionario. Esta situación, según García, provoca que "o noso Concello non funcione como debería", mientras se destina a gastos de personal casi tres millones de euros.

El gobierno local tiene un mes de plazo para responder al recurso, teniendo en cuenta que el silencio administrativo provocará el decaimiento del proceso. En ese caso, la agrupación anunció que continuará por la vía judicial acudiendo al Contencioso. "Os tribunais serán a única forma de tirar abaixo este documento", aseguró Manuel Nogueira, integrante de Alternativa Veciñal.