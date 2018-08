Move Boborás alerta de la falta de personal médico

La formación Move Boborás alertó de varias quejas vecinales ante la falta de personal médico en el Centro de Salud del municipio. La portavoz del grupo, Eva Pardo, aseguró que durante los meses de verano, la localidad se queda con el servicio de un sólo médico de los dos que trabajan durante todo el año "porque non se cubriron as vacacións do outro médico". También resaltó el caso de la pediatra, "para a que non temos sustituta e debemos acudir ao Carballiño". Pardo comentó que a finales del año 2014 el municipio disponía de tres facultativos, uno de ellos jubilado en la actualidad y que "a poboación non descendeu tanto como para estar conformes con ter un só médico agora".

Por su parte, desde la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense (EOXI), encargados del personal del centro, aseguraron que las sustituciones temporales están "cubertas na súa totalidade" añadiendo que "contan cun ratio axeitado de persoal, atendendo aos estándares establecidos de número de pacientes e que lles permiten desenvolver a súa actividade asistencial diaria", en palabras de Carlos Bermello, del Servicio de Comunicación.