Move Boborás rechaza los presupuestos por ser continuistas

El grupo municipal Move Boborás califica de "continuistas" los presupuestos que acaba de aprobar el gobierno local del Partido Popular para el 2019, cuyo importe asciende a 1.429.454 euros. Este grupo de la oposición considera que "non serven para frear o despoboamento que está a sufrir Boborás", insistiendo en que en los últimos años una gran parte de los vecinos optaron "por ir a vivir ao Carballiño, xa sexa por razóns de traballo, sociais ou polo mellor acceso aos servizos básicos".

Move Boborás afirma que este abandono poblacional va paralelo a la pérdida de los sectores productivos.

El grupo votaba en contra de la propuesta económica del equipo de gobierno y apunta entre otros motivo el gasto excesivo en el capítulo de personal, que es de 358.825 euros, matizando que en esta partida no están incluidos los salarios de trabajadores como los de ayuda en el hogar, de la recogida de residuos urbanos, conductores de la desbrozadora y los de recaudación. Asimismo, señala que existen "desproporcionadas diferencias salariales" entre el personal cualificado que cobra más de 1.800 euros al mes y los que no son cualificados que no llegan a los 900 euros.

Finalmente, considera un despilfarro la inversión en el proyecto de reforma de la casa de los maestros para habilitar un edificio multiusos.