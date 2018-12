Nadal: o Mercado quere repartir 10.000 vales entre a súa clientela

Os comerciantes da Praza de Abastos do Carballiño xa levan repartidos máis de 8.000 vales entre os seus clientes desde o pasado 12 de novembro en que comezou a campaña co lema "Vive o Nadal coa Praza de Abastos".

Esta campaña de promoción estenderase ata o 22 de decembro, en que terá lugar un sorteo de regalos no que participarán as persoas que merquen na praza, e que poderán gañar cinco vales de compra por valor de 50 euros cada un; dous circuítos termais no Balneario das Caldas, que inclúe piscina dinámica, canal de fleboterapia e cea; dúas cestas de Nadal; 10 entradas para os partidos do Arenteiro en Espiñedo; 10 entradas para as sesións do Cine Club Carballiño, e unha caixa de viño Pazo Tizón. O sorteo terá lugar o 22 de decembro ás 13,00 horas, e previamente ao mediodía haberá unha actuación de música tradicional galega a cargo do grupo Feitiche de Pao.

O presidente da Asociación de Praceiros, Eligio González, considera que a campaña está resultando "todo un éxito", xa que aínda sen rematar xa se sobrepasa o número de vales en relación a campaña do ano pasado, entregados polos comerciantes aos seus clientes. "Estou seguro que este ano chegaremos aos 10.000, porque está atraendo a moita xente interesada en participar no sorteo para optar aos regalos", sinala Eligio González. O obxectivo está en impulsar as compras na praza, e o presidente referiuse ao esforzo que fan os comerciantes para desenvolver esta campaña, así coma outras que se programan ao longo do ano.