Cinco nuevos emprendedores de Carballiño recibirán una beca coworking

El área de Promoción Económica del Concello de Carballiño convoca por segundo año consecutivo las ayudas a emprendedores dentro del programa de coworking. Esta convocatoria ofrecerá la posibilidad de acceder a una ayuda económica de 1.500 euros a cinco emprendedores, una beca que se otorgará a través de un proceso de concurrencia competitiva. Esto quiere decir que se pueden presentar todos los proyectos que cumplan con las bases establecidas y será un tribunal el encargado de elegir a los beneficiarios de las ayudas. El jurado estará compuesto por un miembro de cada partido político de la Corporación; por el alcalde, Francisco Fumega y el concejal de Promoción Económica, Adolfo Nogueira.

El proceso para presentar las solicitudes se abrirá en el plazo máximo de un mes, a la espera de la adaptación de la partida presupuestaria de la que dependen. Una vez se inicie la convocatoria, los interesados tendrán hasta antes de final de año para entregar sus iniciativas, que serán evaluadas. La única innovación que presenta el pliego de esta edición es el modo de entregar el proyecto, que pasa de ser un dossier explicativo completo a un cuestionario a cubrir con los parámetros base de la iniciativa emprendedora. La valoración se efectuará a través de puntos, que se otorgarán teniendo en cuenta la antigüedad de la idea, los promotores y su situación social, el número de puestos de empleo que creará y el uso de la lengua gallega en sus trabajos.

Los requisitos para poder participar son tener el domicilio fiscal y social en Carballiño, estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas, no disponer de un local de trabajo, que la empresa tenga menos de cuatro años de actividad y que no esté configurada en más de un 25% por una empresa mayor, estar al corriente con las obligaciones tributarias y que no exista una consignación económica por parte del Concello en la actualidad.

El año pasado fue la primera vez que se financió esta iniciativa y los buenos resultados, con la creación de cinco nuevos proyectos empresariales, instan a repetir. En esta ocasión pueden repetir candidatura, pero se dará prioridad a las personas que aporten nuevas ideas.

Un municipio con dos locales disponibles

Un espacio de coworking está pensado para aquellas actividades empresariales que se puedan realizar con los mínimos recursos, como son una mesa, un ordenador o una sala de reuniones. Algunos de los proyectos que se están desarrollando en estos espacios están relacionados con la fotografía, con el diseño gráfico o la promoción de turismo en las redes sociales, donde no sea necesaria maquinaria ni una gran infraestructura. En la actualidad, Carballiño cuenta con dos espacios destinados a esta actividad compartida, uno de ellos ubicado en la Praza do Emigrante y el otro en la Praza da Mina, ambos en pleno centro del municipio. Los dos se encuentran operativos y uno de ellos ya tiene su aforo casi completo, mientras que el otro todavía cuenta con espacio para nuevos trabajadores.