La oposición se desmarca del acuerdo por los presupuestos

La agrupación Alternativa Veciñal hizo pública su valoración de la actuación municipal del último año, en el que el grupo llegó a un acuerdo con el equipo de gobierno para permitir la aprobación de los presupuestos. Bernardo García, portavoz de la marea carballiñesa, lo calificó el pacto como "totalmete incumplido, en su 90%". García comentó que el problema de la gestión actual del PSOE es que "non se di nunca que non pero non se cumple nada".

Algunos de los puntos que resaltaron tienen que ver con las partidas destinadas a inversión acordadas y que siguen paralizadas. La primera fase de la obra de reforma de la avenida del parque, desde la piscifactoría hasta la caseta del Peón Caminero, está adjudicada pero sin fecha de inicio y también la de la Avenida da Saleta.

Ambas fueron una exigencia de emergencia sanitaria, porque la traída de agua es de fibrocemento y la ley prohibe este material por ser cancerígeno. En cuanto al tema económico, el portavoz resaltó que en los últimos 10 años, tanto en el mandato de los "populares" como en el del PSOE, se habían perdido cerca de 10 millones de euros por una mala gestión.

Como ejemplo se refirió a lo sucedido con la fábrica de papel, por la que el Concello tuvo que pagar 600.000 euros por no registrarla formalmente cuando fue adquirida.

Francisco Fumega, alcalde del municipio, aseguró que realiza reuniones semanales con Alternativa Veciñal para mantener un control. Señaló que ambos son conscientes de las dificultades que se derivan del acuerdo y que "no es un camino fácil pero nosotros estamos por la labor de cumplir todo lo pactado". Dejó en manos de la agrupación la percepción con la que tomarse los obstáculos que se presentan "del trabajo de gobernar".