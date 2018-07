A oposición do Irixo laiase do estado das pistas locais

O portavoz do grupo socialista do Concello de O Irixo, Iago Fariñas Valiña, requiriu por escrito ó alcalde en relación á falta de limpeza da maioría das estradas do municipio.

Os socialistas entenden que un ano máis se repite una falta de planificación na limpeza das estradas do Concello que a día de hoxe aínda ten moitos quilómetros de estrada sen limpar, impedindo a accesibilidade dos veciños e veciñas e así a seguridade de condutores, viandantes e animais ante a gran falta de visibilidade que incluso nalgún caso tapa as sinalizacións das estradas. Ademais, o grupo socialista considera "unha falta de planificación e traballo do grupo de goberno que non é capaz de artellar un plan de traballo para actuar de forma constante velando polo interese xeral do concello e os seus veciños e veciñas", dixo o voceiro da oposición.

Neste sentido, Iago Fariñas asegura que "non entendo como con un tractor desbrozadora propio, o apoio puntual do tractor da mancomunidade e incluso da Deputación provincial, ademais dos operarios municipais, non son quen de manter a limpeza das estradas e perímetros de seguridade dos pobos, antepoñendo a elo a limpeza de terreos privados".