Padres y docentes piden entrar antes al Calvo Sotelo

La comunidad educativa del CEIP Calvo Sotelo, "A Uceira", continúa con sus iniciativas para que la administración gallega les facilite una modificación en sus horarios. Después de más de diez años presentando escritos y solicitudes, trabajan en un nuevo intento para lograr su cometido. La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) se hizo eco de que la Xunta estudiaba un cambio en el sistema de transportes para el próximo año y, a raíz de esto, consideran este como un buen momento para insistir y que se tenga en cuenta su caso.

La jornada escolar en el centro de A Uceira comienza a las 10,15 horas desde hace más de 20 años. Tanto el profesorado como la ANPA llevan una década intentando cambiar eso porque aseguran que no es propio de un centro educativo entrar tan tarde a clase. En palabras de su presidente, Christian López, "está anticuado y no responde con las necesidades de las familias de hoy en día". Tuvieron cuatro reuniones con la administración autonómica, que rechazó su petición en numerosas ocasiones alegando que el movimiento de los horarios de este colegio tendría efectos en la gestión de los otros centros de la comarca con los que comparten transporte. Además, añaden que aumentar el servicio de autobuses supondría un incremento económico que no se podría asumir. El presidente de la ANPA destacó que se trata de una "situación de abandono" y que no piden un cambio tan drástico ni inmediato, además de criticar que no se hayan molestado ni en estudiar las posibilidades de su petición.

La semana próxima efectuarán una votación para conocer la disposición de los padres de los alumnos a cerca de este tema. Los estudiantes llevarán a sus casas un papel que después será depositado en una urna. No es la primera vez que realizan una encuesta de este tipo, cuyos resultados siempre han sido a favor del cambio. En esta ocasión cumplirán con todos los requisitos solicitados para que las conclusiones sean aceptadas por la Xunta.