Patricia Torres, la apuesta del PP para ganar Boborás

Patricia Torres será la nueva cabeza de lista de la candidatura del Partido Popular a la alcaldía de Boborás en las próximas elecciones municipales de mayo. Torres forma parte del gobierno municipal de la localidad desde 2011, asumiendo, entre otras competencias, las concejalías de Cultura y Turismo, donde promovió la recuperación de diferentes tradiciones, la puesta en valor del patrimonio o la Festa da Batalla.

Como declaración de intenciones de cara a su posible mandato en Boborás, la candidata asegura que luchará "pola construción de novas infraestruturas que melloren a calidade de vida dos veciños e daqueles que veñan no futuro, humanizando cada vez máis os pobos e conseguindo que Boborás non só sexa un referente turístico, senón tamén pola recuperación do seu patrimonio social e cultural".

Por su parte, el presidente provincial, Manuel Baltar, quiso agradecer "o traballo, o compromiso e a lealdade demostrada en todo este tempo por Cipriano Caamaño", una etapa, insistió, "marcada sempre pola confianza dos veciños con maiorías absolutas en todos os comicios nos que se presentou e noutras convocatorias electorais".

Para el presidente provincial del Partido Popular, la candidata sabe que su concello "está chamado a xogar un importante papel na comarca, pero aínda máis na provincia, por iso saudamos e agradecemos que puxera a disposición do partido a súa experiencia e iniciativa".