Peleteiro, apuesta de los socialistas para Punxín

La actual secrectaria local del PSOE, Lorena Peleteiro, será la apuesta de esta formación política para encabezar su candidatura en las próximas municipales.

La ya candidata explicó que "o concello de Punxín está totalmente abandoado polas políticas que está a levar a cabo o PP e temos moito traballo por facer para recuperalo. O alcalde está cun goberno en minoría e está traballando as ordes do concelleiro de Cambio Intelixente, que dá a casualidade, forma parte da comisión de seguimento da auga a nivel provincial, xunto con outros tres alcaldes do PP".

La apuesta socialista para los comicios añadió que "Punxín forma parte da área metropolitana de Ourense e se conseguimos a alcaldía pelexaremos porque o bus metropolitano chegue xa dunha vez por todas ou ben se alonguen as liñas do autobús urbano". Además, expresó su intención de mejorar el transporte municipal, "que agora só funciona os martes e cos gobernos socialistas a súa frecuencia prolongábase en máis días a sema".