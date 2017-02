Persoas con discapacidade fanse cargo da promoción do comercio

O Centro Comercial Aberto do Carballiño e a Asociación de pais de persoas con discapacidade intelectual, Aspadisi, renovaron o convenio de colaboración que suscribiron o pasado ano para difundir as promocións e iniciativas do comercio local e realizar algúnhas labores manuais.



O presidente do CCA, Julián Garriga, e a presidenta de Aspadisi, Josefa Rodríguez, asinaron este convenio. Julián Garriga amosou o apoio á actividade que desenvolve Aspadisi e dixo que esta colaboración basease nun principio de auténtico desinterese, primando o entusiasmo que poñen os integrantes de Aspadisi para levar a cabo tarefas de difusión de publicidade e promoción do Centro Comercial Aberto.



Pola súa parte, Josefa Rodríguez expresou o seu agradecemento e orgullo polo feito de que se contase cos seus fillos para realizar labores que os fan sentirse útiles, e que incluso os motivaban para facelo cada vez mellor. A sinatura do convenio tivo lugar no centro ocupacional de Aspadisi.