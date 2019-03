Los pescadores de Carballiño repoblarán los ríos con trucha autóctona

Los pescadores de Carballiño pondrán en marcha en próximas semanas un plan piloto para la repoblación de los ríos con truchas autóctonas. El presidente de la Sociedad Deportiva Arenteiro, Alfonso Carballeda, se mostró esperanzado en que se desarrolle con éxito porque "é un proxecto moi importante, é a primeira vez que se fai, e se resulta como esperamos vai ter moita repercusión no ámbito galego". Carballeda se refiere a que la población de trucha autóctona disminuye y señala que si el plan tiene éxito "será bo para os ríos, para os pescadores e para consolidar a poboación de exemplares autóctonos".

Los pescadores hace años que trabajan en este proyecto, pero necesitaban unas instalaciones adecuadas, por cuyo motivo se fue retrasando hasta ahora, en que el Concello de Carballiño les ha cedido el canal que antiguamente se utilizaba en la fábrica de papel de A Lavandeira. Además, la Diputación también colabora en esta experiencia financiando el acondicionamiento de esta instalación, con una inversión que ronda los 60.000 euros.

Los trabajos consistieron básicamente en el desbroce del entorno y limpieza del canal "que se cubriu cunha especie de xaula metálica, de modo que se garanta a cría de troitas evitando que haxa espazos para que podan entrar as aves ou que se produzan roubos. Así mesmo, construíuse un paseo enlousado en pedra en todo o percorrido desta canle", según declaran fuentes municipales, matizando que "o último tramo da canle, o máis próximo á fábrica de papel, respetouse na súa configuración orixinal, de xeito que se integre no engranaxe exterior deste conxunto etnográfico industrial do século XIX, que rehabilita actualmente a escola-taller Carbosan".

La nueva infraestructura, que tiene una longitud que sobrepasa los 185 metros, está dentro de ese conjunto etnográfico del futuro Museo do Papel

La obra está acabada y ahora el Concello deberá hacer efectiva la cesión a la sociedad de pescadores para que inicien su plan de repoblación. Para ello ya disponen de 400 ejemplares reproductores, que capturaron en el Arenteiro hace tres años, y que desde entonces permanecen en la piscifactoría. Carballeda espera que a mediados de diciembre pongan las primeras huevas y en 40 días nazcan los alevines.

La cría será de forma natural

Si todo el plan se desarrolla según lo previsto, la repoblación se realizará en el río Arenteiro y en su afluente, el Marañao. No obstante, la suelta no será en el coto intensivo que tiene la sociedad de pescadores sino en los tramos en donde todavía hay una pequeña reserva genética de trucha autóctona que fue donde se capturaron los 400 reproductores. Está localizada en la parte alta del Arenteiro, entre el Bañiño de Arcos y el pueblo de Trigás; y en el Marañao, desde la desembocadura hasta la Ponte de Segade.

"Non foi fácil, pero agora é posible gracias ao Concello do Carballiño e a Deputación", señala Alfonso Carballeda. El presidente de los pescadores entiende que es necesario repoblar los ríos con trucha autóctona y que si este proyecto funciona será un modelo a seguir en toda Galicia. El confía en que así sea, teniendo en cuenta que en el canal las truchas se criarán de una forma totalmente natural con el agua corriente del río Arenteiro y con la protección adecuada para que sobrevivan. "Está todo programado para que salga ben", puntualizaba.

En el coto intensivo de pesca, la repoblación seguirán haciéndola con la trucha centroeuropea, que crían en el canal que gestiona la sociedad en Toscaña.