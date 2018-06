Piden acceso a la autovía de Ourense desde O Irixo

El grupo municipal socialista de O Irixo presentó una moción en la que solicitan la construcción de un acceso de entrada y salida de la autovía dirección Ourense en Dozón, que facilite las comunicaciones desde O Irixo y del que también se verá afectado Piñor. Para llevar a cabo esta actuación, piden al Concello que se ponga en contacto con la Xunta de Galicia o con la Diputación, entidades que podrían colaborar económicamente. En este sentido, los socialistas presentaron en el Parlamento a través de sus representantes una enmienda presupuestaria a las cuentas autonómicas para 2018 consistente en una partida inicial de 600.000 euros.

El portavoz del grupo, Iago Fariñas, resaltó la importancia de esta medida, "orientada a mellorar as comunicacións e a seguridade do noso Concello". Fariñas destacó que O Irixo sería "o emprazamento ideal" para dotarlo de este acceso, asegurando que es uno de los más extensos de la provincia, con una extensión de 121 kilómetros cuadrados y dando lugar a 12 parroquias. El portavoz remarcó la situación actual de las comunicaciones de la villa, con una sola entrada "chea de curvas, sen beiravías e con estreitamentos en pontes, o que dificulta a circulación". Con esta incorporación, según aseguró Fariñas, se pretende garantizar un acceso seguro y "non deixar que o noso rural morra co despoboamento".