Los placeros de Carballiño son reacios a la readjudicación de sus puestos

Los comerciantes de la Plaza de Abastos de Carballiño deberán elegir entre sacar a concurso público la adjudicación de los más de 40 puestos de venta que hay en este establecimiento, con el fin de darle un impulso definitivo, o por el contrario, optar por permanecer como están ahora con sólo 16 en funcionamiento y en situación irregular, ya que la concesión por parte del Concello hace años que ha caducado. Los placeros acaban de sufrir un nuevo revés en su intento de promocionar este tradicional mercado y al mismo tiempo regularizar su situación a raíz de la resolución de un contencioso en Gondomar que echa por tierra el proyecto que tenía ese municipio pontevedrés para sacar a concurso únicamente los puestos vacíos, manteniendo los que están abiertos con los mismos concesionarios.

La propuesta de seguir los pasos de Gondomar había partido del portavoz del PP, Argimiro Marnotes, ante el temor que sienten los placeros de Carballiño de quedarse sin los puestos, que ocupan algunos desde hace 40 años, si se convoca el concurso público como obliga la ley. El presidente de la Asociación de Placeros, Eligio González, declaró este miércoles que convocará una reunión al pasar las Navidades "e farase o que decida a maioría, ou quedamos como estamos ou pedímoslle ao concello que faga a oferta pública", y añade, "hai un pequeno risco, que despois das inversións importantes que levamos feito no equipamento dos nosos postos, se lle adxudiquen a outros".

El concejal de Promoción Económica, Adolfo Nogueira, confirmó que tiene preparado el pliego de condiciones para el concurso. "O noso traballo está feito e agora convocaremos unha reunión cos praceiros e portavoces para tomar unha decisión".

Necesidad de ocupar los puestos vacíos

Eligio González y Adolfo Nogueira coinciden en la necesidad de que se ocupen los puestos vacíos para darle un impulso definitivo a la Plaza de Abastos. No obstante, los comerciantes temen que en el proceso "podemos quedar cun dos postos nos que nin funciona a cámara frigorífica, que costa cada unha 8.000 euros", puntualizaba el presidente. Mientras, Nogueira apuntaba que "hai xente interesada en montar o seu negocio na Praza de Abastos". Añadiendo, no obstante, que "será unha decisión que teremos que tomar entre todos. Aínda que estamos pendentes dun informe de Secretaria, este contencioso deixa claro que non se poden sacar a concurso só os baleiros".