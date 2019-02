Pleno municipal en Carballiño para reprobar al grupo socialista

El Concello de O Carballiño ha reprobado a los cinco concejales del PSdeG en la corporación y a los tres no adscritos --ediles del PSdeG hasta el pasado 11 de febrero-- con los votos a favor del grupo del Partido Popular (cinco votos) y del BNG (dos).



El PSdeG ha votado en contra (cinco votos) y los tres concejales no adscritos han decidido abstenerse. Mientras, el concejal representante de Alternativa Veciñal-En Marea de O Carballiño se ha ausentado de la sesión plenaria celebrada en la mañana de este martes.



La propuesta inicial llevada a pleno extraordinario por el BNG tan solo incluía la opción de reprobar al alcalde de la localidad, Francisco Fumega, pero el PP propuso que, en vez de reprobar tan solo al regidor, se reprobara a todo el grupo de gobierno anterior, incluidos los tres concejales del grupo de no adscritos.



Esta solicitud de modificación ofrecida por el Partido Popular ha salido adelante con los votos a favor de PP y BNG. Los tres concejales no adscritos se han abstenido y el PSdeG ha votado en contra.

Delegación de competencias

El pleno extraordinario solicitado por el BNG ha incluido un segundo punto: la delegación de todas las competencias posibles que establece la ley al pleno para que sea éste el que tome las medidas pertinentes para intentar corregir en los meses que quedan este vacío de poder.



Esta propuesta no ha salido adelante debido a los votos en contra del grupo del PSdeG y las abstenciones de los concejales del Partido Popular y de los no adscritos. Tan solo el BNG ha apoyado este segundo punto.