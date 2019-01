El pleno rebajará impuestos para atraer vecinos a Maside

El pleno de Maside aprobará este miércoles la rebaja del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) con el objetivo de impulsar la rehabilitación de casas antiguas, favorecer la demografía y captar más población. El alcalde, José Manuel Iglesias, pretende dar mayores facilidades a quienes han adquirido inmuebles en este municipio para que se animen a rehabilitarlos, incidiendo fundamentalmente en las que están ubicadas en los castos antiguos del núcleo de Maside y también de una parte de Dacón y la localidad de A Touza, reconocida prácticamente en su totalidad como casco antiguo de interés. Con tal motivo, aprobará una bonificación que podrá alcanzar el 75% del ICIO.

Este imposto en Maside es en la actualidad del 2% del coste de la ejecución material de la obra. Con la modificación, una vivienda en mal estado anterior al año 1975 tendrá una reducción del 50% en el impuesto de construcción. Pero si la vivienda a rehabilitar está en zona clasificada como casco antiguo, la reducción será del 75%. Así, apunta el alcalde que "unha obra de rehabilitación en casco antigo cunha execución material de 50.000 euros pagará de imposto 250 euros en vez dos 1.000 actuais".

Para José Manuel Iglesias, esta medida contribuirá "a seguir atraendo poboación e favorecerá indiscutiblemente a estética e a seguridade das edificacións”.

Con similares objetivos, el regidor municipal también propondrá a la corporación la reducción al 0,4% del tipo de gravamen a aplicar sobre el valor catastral de los inmuebles, "a máxima que os concellos poden efectuar", puntualizó.

Esta rebaja vendrá a sumarse a la aprobada para el 2018, del 0,6 al 0,5. "Esto vai supoñer que un contribuínte de Maside verá mermar a cantidade a pagar nun 33’33%", manifestó el alcalde. Al respecto añade que "en exercicios pasados o anterior ministro establecera para concellos como o de Maside, onde a ponencia de valores era anterior ao 2002, un tipo mínimo do 0’6% nos inmobles urbanos. Tras o catastrazo do ministro Montoro, basado non só nas actualizacións dos valores senón en novas altas e co cobro da taxa correspondente dos 60 euros por alta, entendemos que é posible e bo para Maside unha nova redución do tipo de gravame”.

De esta forma, un propietario que abonó 600 euros en 2017 pagará 400 en el próximo ejercicio.

La recaudación por este concepto se aproxima a los 300.000 euros, una cantidad que apenas variará al verse compensada con las últimas actualizaciones y altas.