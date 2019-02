Polémica por el censo de militantes del PSOE carballiñés

El abandono de militancia del PSOE a raíz de la crisis en el seno del gobierno de Carballiño, que ha motivado la renuncia del que era portavoz municipal, Adolfo Nogueira, y de otras dos concejalas, Charo González y Érika Paz, está generando una nueva polémica dentro del ámbito provincial. Los tres ediles solicitaban este jueves la baja de los cargos que tenían en la junta local del partido: Nogueira como secretario xeral, Érika Paz de secretaria de organización y Charo Gonález como secretaria de asuntos municipales, al mismo tiempo que pidieron la baja del PSOE.

Sin embargo, no han sido los únicos y, según afirma Nogueira, "vanse como mínimo 60 militantes da agrupación do Carballiño".

Asegura que en estos momentos se están haciendo efectivas las bajas y que una gran parte todavía las está tramitando, ya que incluso "pídennos a nós que llo fagamos", matizó el concejal, que junto con las dos ediles, también han solicitado en el concello la incorporación al grupo de los no adscritos.

De confirmarse las 60 bajas, la segunda agrupación socialista más importante de la provincia después de la de Ourense, "prácticamente se desintegra, porque suporá ao redor do 70% dos militantes, que sumaban algo máis de 90". Adolfo Nogueira responsabiliza de la situación al alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, por revocar sus competencias municipales, según apunta, "basándose só en rumores de que xogaba noutras listas, e só tiña que preguntarme persoalmente para que eu llo desmentira,".

El secretario provincial del PSOE, Rafael Villarino, declaraba que "é mentira, hai 89 afiliados, é o que figura oficialmente no rexistro hai 20 minutos. Si houbo 14 baixas hai uns días, máis alá deso non hai nada". En ese sentido, añade: "absolutamente falso, moi sintomático que algúns deixen de ser socialistas dun día para outro. Non estamos preocupados, temos axenda propia porque o que de verdade lle importa ós cidadáns son os proxectos, non as titiritadas de xente que só quere gañar protagonismo".