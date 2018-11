Los populares solicitan que se rebaje el IBI para el próximo año

La formación del Partido Popular presentó una moción para debatir en el pleno de este mes en la que solicitan que se modifique el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 0,60 al mínimo legal, que están en 0,53. El grupo pide que esta rebaja se haga para el próximo ejercicio, siempre que se posible, y si no, que el gobierno local se comprometa a realizarla para 2020. La formación recordó que en la sesión plenaria del mes de septiembre se aprobaron de forma provisional las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, quedando exactamente igual que en la actualidad a pesar de que el gobierno local anunciara que se haría una rebaja de entre un 10 y un 20%, para la que encargaron un informe de viabilidad a los técnicos económicos del Concello. Ante esta situación, los populares presentaron una alegación dentro de plazo, un procedimiento que no puede tramitarse "por falla de previsión por parte do grupo de goberno", en palabras del portavoz, Argimiro Marnotes. Dada esta situación, el grupo presenta una moción para que la rebaja quede tramitada y "quede comprometida a súa aplicación para o 2020".

En la actualidad, el tipo impositivo del IBI está en 0,60 y según Marnotes "serviu para que por medio dun plan de axuste económico se puidera pagar no ano 2012 deudas a proveedores que ascendían a 1,6 millóns". En la actualidad, fuera de peligro y ya sin aplicar este plan, los populares consideran que debería bajarse este impuesto, que es mediante el cual se recauda más dinero. El descuento que propone el Partido Popular asciende a un 12%, lo que haría descender la recaudación de 2,7 millones a 2,3 millones, un cambio "asumible" y que todavía permitiría que se realizaran inversiones y gastos en el Concello.n