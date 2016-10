Los portavoces decidirán el lunes el futuro de emergencias

Los portavoces de los grupos políticos que forman parte de la Corporación de Carballiño (PSOE, PP, BNG, AV y el edil no adscrito)mantendrán el próximo lunes una reunión para decidir si el Concello contrata a los nueve componentes de la brigada municipal de emergencias como trabajadores indefinidos o por el contrario los despide una vez que finalicen su actual contrato. Es una decisión que deberán tomar a raíz de la reciente sentencia del Juzgado de lo Social que los reconoce como personal laboral indefinido, por cuyo motivo, en caso de que acuerden el despido, sería necesario indemnizar a cada uno de ellos.



Responsables municipales apuntaban que su incorporación a la plantilla del Ayuntamiento vendría a cubrir en parte las importantes carencias de personal en otras brigadas como las de obras y medio ambiente. Hasta ahora no se han podido convocar nuevas plazas debido a que el Gobierno no lo autoriza por estar sujeto este Concello al plan de ajuste económico del 2012 de pago a proveedores.



Por ese motivo, el fallo judicial abre una vía de solución, teniendo en cuenta que llevan años siendo trabajadores eventuales. No obstante, las autoridades locales también puntualizaron que de llegar a un acuerdo con la mayoría de los grupos, también habrá que estudiar su incorporación a otras brigadas o el mantenimiento del grupo de emergencias a la vista de que todavía sigue sin concretarse la fecha de funcionamiento del parque de bomberos. La brigada de emergencias, sustituyó al antiguo Grumir, siendo autorizada por la Xunta por causa del retraso en la apertura del parque de bomberos, con el fin de que la comarca no quedase al descubierto en las urgencias. Ahora, los portavoces decidirán si una vez que finalicen el contrato, a 31 de diciembre, son despedidos, algo que se plantea improbable a la vista del importante trabajo que están desempeñando, no sólo de atención a emergencias, sino también en muchos otros ámbitos, o se mantienen indefinidos como indica el fallo judicial.

La brigada cubre la falta de bomberos

Esta sentencia también puede ser recurrida, aunque también es otra posibilidad que inicialmente se descarta, si bien, serán las formaciones políticas quienes decidan, ya que el alcalde, Francisco Fumega, señalaba que aún no se sabe lo que se hará y que todo depende del acuerdo con los otros grupos de la Corporación.

Cuatro miembros de la brigada han estado trabajando con contratos eventuales desde el 2004, mientras los cinco restantes llevan entre 6 y 8 años en el puesto. La brigada cubre la falta de bomberos en la comarca, participando en la extinción de incendios, asiste también accidentes, desplaza urgencias médicas, busca desaparecidos y asiste en inundaciones, entre otras emergencias, pero además desatasca tuberías, desbroza o realiza cualquier otro trabajo que les encargue el Concello.