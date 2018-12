O PP de Carballiño propón que se reforce a Policía na loita por a igualdade

O grupo municipal do PP do Carballiño presentou unha moción mediante a que fai unha proposta sobre o destino dos 19.266 euros, que acaba de conceder o Goberno do Estado ao concello para a loita por a igualdade e contra a violencia de xénero. Así, propón que da totalidade desa axuda se destinen 16.095 euros para reforzar o corpo da Policía Local, que forma parte do sistema de seguimento integral de casos de violencia de xénero (VIOGEN).

Engade que os restantes 3.182 euros, que completan a cantidade aportada polo Estado, se xestionen como aportación ao CIM (Centro de Información á Muller) xa implantado de forma mancomunada co resto de concellos da comarca.

Por último, os "populares" consideran que se debe instar ao resto de concellos da comarca adheridos a este programa contra a violencia de xénero para que fagan as aportacións das cantidades recibidas nos seus concellos ao CIM comarcal existente para que se xestionen en conxunto de xeito coordinado.

As aportacións dos restantes concellos da comarca, segundo as cantidades recibidas dos fondos do Estado, suman un total de 11.018 euros, "que de xestionarse en conxunto por medio do CIM comarcal, serán moito máis efectivos na loita contra a violencia de xénero que si se fai en cada concello de forma individualizada", matiza o PP.