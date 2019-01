El PP pide que se controle un desbroce en Carballiño

l grupo municipal del PP de O Carballiño ha presentado por registro municipal un escrito en el que muestra su preocupación por el corte de árboles que se ha llevado a cabo en el entorno del Castro do Mosteiro de Lobás, "deixando á vista gran parte da muralla do recinto castrexo".

Añaden en su escrito que "entendemos que esta obra de corta de árbores foi supervisada por Patrimonio para garantir que durante os traballos non se producirán danos á estructura".

Los populares urgen que "o Concello se persone para garantir o bo estado do noso ben patrimonial do Castro do Mosteiro de Lobás". Al mismo tiempo, se relama que "o Concello se comunique con Patrimonio da Xunta, para ter garantía de que o feito de cortar árbores na finca que o rodea e desprotexer o muro do castro pola falta de protección vexetal, de cara ao inverno, non é motivo de risco para esta estrutura, e de selo, que se tomen as medidas oportunas para evitalo".

Urgen retormar los trabajos de prospección en la zona "que xa se fixeran nos anos 80".