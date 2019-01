El PP propone modificaciones en el presupuesto prorrogado

El grupo municipal del Partido Popular en Carballiño ha planteado al alcalde, Francisco Fumega, la necesidad de adaptar el presupuesto prorrogado para que la sociedad no se vea afectada "polo parón que suporá o periodo electoral e un cambio de goberno no concello", señala. En ese sentido afirma que se trata de redactar un documento que no imposibilite la confección del presupuesto definitivo para el 2019 por parte del nuevo grupo de gobierno municipal que salga de las urnas en el próximo mes de mayo.

"O Partido Popular traballa en conxunto co seu grupo municipal e o seu candidato ás eleccións municipais na procura de que se aprobe en pleno un acordo de mínimos que garanta que o orzamento prorrogado para o ano 2019 e que suma 9.662.558 euros se modifique sen cambiar este importe, para que non se vexan perxudicadas ningunha das actuacións e actividades sociais, culturais e deportivas que xa se poden dar por fixas e imprescindibles no noso pobo", argumenta.

El PP matiza que esta propuesta, además, "facilita que o novo goberno municipal realice o seu orzamento, que de ser aprobado polo pleno, será o correspondente ao ano 2019".