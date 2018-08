El PP solicita que se arregle el riego en el estadio de A Uceira

La formación del Partido Popular de Carballiño presentó un escrito en las dependencias municipales en el que solicitan que se cambie el sistema de riego del campo de hierba artificial de A Uceira. El portavoz del grupo, Argimiro Marnotes, aseguró que se hicieron eco de quejas de usuarios que aseguran que hace más de un año que no funciona, "o que fai que o caucho se deteriore e poida causar lesións ós xogadores na súa práctica do fútbol", declaró Marnotes. El portavoz recalcó que "non hai escusa ninguna para o que está a acontecer" y solicitó también al concelleiro de Deportes, Manuel Dacal, un informe técnico que explique la situación actual y que se busque una solución inmediata para solucionar este problema.

Argimiro Marnotes recordó la afluencia de jóvenes que utilizan a diario estas instalaciones, "centos que cada ano practican deporte por medio da escola de fútbol municipal e clubes federados como o C. D. Arenteiro, que tamén adestra aquí". Aseguró además que este equipo comenzó la pretemporada utilizando el campo municipal de Cea "por mor das condicións de mantemento que presenta este".

La reforma integral de este espacio se llevó a cabo en el año 2009, cuando se dotó al antiguo campo de arena con hierba artificial y una alineación del firme, con un presupuesto de cerca de medio millón de euros.