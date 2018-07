Os praceiros instan ós grupos da Corporación a estar unidos

A xuntanza mantida polos propietarios de postos na Praza de Abastos do Carballiño co concelleiro de Promoción Económica, Adolfo Nogueira, "resultou satisfactoria", segundo apuntou o presidente do colectivo, Eligio González. O motivo da reunión era dar a coñecer ós praceiros o borrador das bases para a adxudicación do total de 39 postos que existen neste mercado público, dos cales só 15 están ocupados.

"A meirande parte dos titulares de postos considera que estas bases son axeitadas, e o concurso garante a experiencia e a antigüidade", indica Eligio González. Asemade, engade que "os grupos políticos da Corporación deben estar unidos para que o regulamente da Praza sexa unha realidade".