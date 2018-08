Preocupación vecinal por un vertedero en monte comunal de O Carballiño

Los vecinos de la parroquia de San Miguel de Piteira, en Carballiño, alertaron de la reciente creación de un vertedero incontrolado de residuos en varios puntos del monte comunal. Varios habitantes del municipio detectaron que se estaban depositando materiales allí desde mediados del mes de julio, una práctica que, según aseguraron, comenzó a principios de año y se incrementó desde el pasado mes. La zona en la que se encuentran era antiguamente un circuito para realizar carreras de caballos, un recinto que se ubica a unos 30 metros del cauce del río Arenteiro. Esta zona es frecuentada por pescadores, aunque los vecinos dudan que sean los responsables.

Durante lo que va de año, los vecinos de A Piteira detectaron la presencia de varios materiales en la zona, entre ellos restos de escombro, depositados de forma esporádica. En la última semana del mes de julio aseguraron que se convirtió en una práctica "más notable". Entre los materiales que allí se encuentran hay escombros, residuos orgánicos en descomposición, sacos, televisores, mangueras y bidones de plástico. En otro punto cercano se encontraron flores de plástico como las que se utilizan en los cementerios con los empapadores, bolsas con restos de comida y alguna vela. "Creemos que tuvieron que acceder con una camioneta o un remolque, por la cantidad de residuos y por las marcas de neumático en el terreno", declaró Emilio Viéitez Calviño, uno de los vecinos que alertó de la situación.

En la zona desconocen quién puede ser el responsable pero creen que conoce los horarios en los que no puede ser visto. "Ou vai pola mañá moi cedo ou a mediodía, porque se vas cedo xa os encontras alí e a media tarde hai máis", comentó Viéitez. Cuando detectaron esta situación dieron parte en el Concello de Carballiño y aseguraron que la respuesta fue que no podían actuar porque los terrenos donde se encuentra el vertedero son de titularidad comunal. "Dixéronnos que non tiñan competencia, que era unha finca privada na que sólo podía tomar cartas o presidente dos comuneiros, pero nós non temos", recalcó uno de los vecinos. También comentó la intención de crear una asociación de comuneros, cuyo proceso se retrasa por trámites burocráticos.

Por indicaciones de la administración local se pusieron en contacto con Seprona, que aseguró que mandaría a dos agentes para analizar la zona. A la espera de que se produzca esta visita, un vecino colocó varias piedras de gran tamaño en la entrada al circuito, para evitar que los vehículos accedan a la zona.

Los vecinos de A Piteira se plantean presentar una denuncia para que se investigue la procedencia de los residuos. "Non queremos que esto siga sucedendo, faremos o que sexa necesario. É un atentado medioambiental, ademais da falta de limpeza e desbroce desde que non ten uso a pista", comentó Emilio Viéitez.

Una práctica habitual que queda oculta con la maleza

Los vertederos de residuos incontrolados se han convertido en un elemento más de muchos paisajes en la provincia. En algunas zonas no fueron descubiertos hasta que se realizaron las limpiezas y desbroces a comienzos de la época estival para cumplir con lo dispuesto en la nueva normativa de prevención de incendios forestales.

Los últimos casos descubiertos fueron en el Camiño do Regueiro, en el concello ourensano, donde se encontraron más de 300 metros cuadrados con neumáticos, electrodomésticos, muebles o incluso tractores. Otro de los casos más llamativos tuvo lugar en la ciudad, donde los operarios municipales se vieron obligados a revisar los lindes entre Ourense y San Cibrao para decidir en cual de ellos se encontraba el vertedero ilegal, que contaba con colchones, garrafones, ropa, aspiradoras y otros materiales inservibles. Estos son algunos casos de los que vieron la luz, pero en numerosas ocasiones pasan desapercibidos al quedar ocultos por la maleza y por la escasez de acceso a las zonas, que favorecen la proliferación de este tipo de vertederos.