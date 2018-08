Primeras multas en Carballiño a feriantes por ensuciar calles

Las ferias mantienen su tradición con el paso de los años, aunque no es oro todo lo que reluce. Los puestos abarrotan las calles mensualmente en todas las comarcas, dejando, en muchos casos, un rastro de residuos que se acaba convirtiendo en un problema para los servicios de limpieza. El Concello de Carballiño se alza como el pionero en hacer cumplir la ordenanza que regula los mercados de venta ambulante, motivado por el trabajo desbordante para los operarios municipales.

La jornada de feria de ayer, una de las más multitudinarias del año, previa a la Festa do Pulpo, fue el punto de partida de la actuación policial que sancionará a los tenderos que no recojan los residuos, concentrados en la Praza Maior y la de los Hermanos Prieto sobre todo. A primera hora, una patrulla avisó a los comerciantes de esta aplicación de la norma y, sobre las 15,00 horas, hicieron un repaso de las condiciones en las que quedó la vía pública. Las primeras multas fueron expedidas, partiendo de los 100 euros; en el caso de los reincidentes, la cifra ascenderá a 750 euros en la próxima feria.

Concienciación en Verín

El caso de Verín es similar, y moviliza todos los días 3, 11 y 23 de cada mes pasadas las cuatro de la tarde a una docena de efectivos de limpieza, que salen a la plaza Mayor y a la de la Alameda con un vehículo motobomba, un camión y diversa maquinaria para recoger la ingente cantidad de residuos generados en las poco más de seis horas que dura el mercadillo. Sin embargo, desde el grupo de gobierno no se plantean medidas coercitivas similares a las de la villa de O Arenteiro: "Creo que no caso de Verín non funcionarían, temos que ir máis alá dunha sanción, precisamos concienciar non só aos comerciantes, senón tamén os que acuden a mercar", decía ayer el alcalde de Verín, Gerardo Seoane.

Ciertos descuidos en Xinzo

En Xinzo de Limia existe una norma que dice que los feriantes tienen que dejar bolsas plásticas, cajas y envases recogidos y, en general, se suele cumplir pero "a veces hay ciertos descuidos aunque nunca se abrió un expediente sancionador", según el concelleiro de Comercio y Turismo, Carlos Gómez. "El mercadillo es muy grande y se hace en zonas como el Toural, donde el aire sopla con fuerza. Haremos hincapié en que se cumpla y que no generen suciedad", declaró Gómez.

Amenazas en Allariz

En Allariz, los responsables municipales reconocen que han llegado a amenazar a los feriantes con no permitirles volver al mercado si no recogían los plásticos, cartones y demás residuos que se generan en el Campo de A Barreira (1 y 15 de cada mes). "Temos unha ordenanza, pero non é efectiva. Como sabemos nós de quen é unha bolsa que voa por aí?", señala la regidora, Cristina Cid, para quien la cuestión es un auténtico quebradero de cabeza. Aunque algunos feriantes sí que colaboran "outros non, emplica unha loxística importante por parte do Concello, mandando á brigada e o camión do lixo".

Lucha histórica en Celanova

Los servicios de limpieza municipal retiran el grueso de basura en Celanova todos los jueves del año. La polémica que se genera en la villa viene de atrás y tiene algunos lugares especialmente sensibles como las fincas junto a la calle Rosalía de Castro, que presenta una imagen lamentable con bolsas multicolores o perchas desperdigadas por la ladera. Hace años que el Concello advierte a los feriantes de la existencia de una ordenanza que sanciona con 60 euros a quien no deje limpio su puesto en la vía pública, aplicada ya en varias ocasiones.

La ley en O Barco, en 2019

En O Barco, la ordenanza de venta ambulante obliga a los feriantes a limpiar los sitios que ocupan. Establece multas, según la Policía Local, pero no las aplican. En A Rúa iniciaron la redacción de su propia ordenanza, también obligando a dejar limpia la zona ferial de Fontei. Pretenden comenzar a aplicarla a principios de 2019.

Sin conflictos en Ribadavia

A diferencia del resto de la provincia, en Ribadavia no hay mayores conflictos con el tema de los residuos del mercado. Una ordenanza regula las sanciones para los que inclumplan la normativa pero hasta el momento, los comerciantes se muestran bastante colaborativos, según afirmaron desde la administración local.