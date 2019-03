Proposta para que unha rúa de Carballiño se chame “Tupino"

Os tres concelleiros non adscritos: Adolfo Nogueira, Rosario González e Érika Paz defenderán nun próximo pleno unha moción para que o último tramo da rúa Carabel, do Barrio de Flores, concretamente o que desemboca en Aquilino Sánchez, pase a denominarse Alfonso González Valbuena “Tupino”. "Hai xa uns meses do pasamento deste veciño do Carballiño que deixou na meirande parte de nós unha pegada moi especial", sinalan. Engaden que "Tupino fixo sempre todo o que estivo na súa man e incluso máis para axudar en calquera iniciativa que dinamizara este pobo". Por iso consideran que merece este recoñecemento: "É unha obriga deste concello lembrar e premiar a memoria de persoas boas e comprometidas".