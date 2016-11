La protectora de Carballiño defiende su labor y dice que no vulnera ley alguna 

Las autoridades municipales de Carballiño, concretamente la concejala de Medio Ambiente, Érika Paz, se mantiene a la espera de un informe que emitirá Secretaría en relación al expediente que ha remitido la Xunta de Galicia, a raíz de la denuncia presentada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil contra la protectora Pro Animales Carballiño. Los agentes acusan a la protectora de una infracción administrativa por recoger perros en la vía pública sin contar con un convenio oficial que lo autorice.



La institución local actuará en base a dicho informe, si bien, fuentes municipales también ponían en duda que sea responsabilidad del Concello resolver esta denuncia cuando el servicio de recogida y asistencia de los animales abandonados está siendo gestionado en su totalidad por la Diputación provincial.



Entre tanto, la presidenta de Pro Animales Carballiño, María Reinoso, declaraba ayer que tras recibir la notificación de la denuncia, "consultamos con nuestros abogados y nos dicen que no tiene ningún sentido porque no está prohibido por ley recoger animales abandonados, en ningún apartado de la ley se contempla".



Por ese motivo, añadía que ahora disponen de 10 días para la presentación de las alegaciones, al mismo tiempo que también manifestaban su sorpresa de que no sea la propia Administración autonómica la que resuelva el expediente, después de derivarlo al Concello. Las alegaciones se basarán fundamentalmente en que no existe ningún apartado de la ley de protección de animales que les impida recogerlos y entregarlos en adopción.



"Lo que es increíble es que con la cantidad de maltratadores de animales que hay, con perros atados al sol, sin microchip que los identifique para así abandonarlos, y eso sí que está penado, pero con eso no se mete nadie, lo hacen con esta protectora", apunta la presidenta de Pro Animales, María Reinoso.



Los responsables de la entidad matizan que en las calles han recogido este año muy pocos perros, "siempre que recibimos aviso de alguno abandonado les decimos a quienes llaman que le saquen una foto para hacerla pública por si aparece el dueño", indican. En caso contrario, afirman que le buscan una casa de acogida.

LA SANCIÓN PUEDE LLEGAR HASTA 501 EUROS

Los responsables de Pro Animales Carballiño aseguran "hacemos lo mismo que hacen todas las protectoras que funcionan y que no tienen refugio de animales, y hay muchas en la provincia, en Galicia y en toda España". Añaden que para evitar recoger animales que andan sueltos pero que tienen dueño, siempre publican sus fotografías en las redes sociales, "porque somos conscientes de que en las aldeas hay muchos perros que están sueltos". Asimismo, añaden que su labor se centra sobre todo en los animales heridos, que han sido atropellados, y que en algunos casos deambulan por las carreteras.

Precisamente, una vez recibida la notificación, la entidad hacía público un comunicado en facebook alertando a las demás protectoras sobre la denuncia, teniendo en cuenta que la sanción puede ser de 501 euros. "Si recogéis animales abandonados en la calle muy atentos a esto. En el día de hoy hemos recibido un acuerdo de incoación de procedimiento sancionador por una falta administrativa de la Consellería de Medio Ambiente de Ourense por una denuncia puesta por el Seprona de Carballiño contra nuestra Asociación por “...recoger animales abandonados sin convenio con las administraciones locales...”, informa Pro Animales en la red.