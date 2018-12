O PSdeG pide un segundo pleno en Punxín sobre os orzamentos

Os socialistas de Punxín afirman que o expediente do orzamento municipal aprobado inicialmente nun pleno da corporación non coincide coa documentación que os concelleiros recibiron. Esta circunstancia, insisten, "imposibilitou a necesaria análise da documentación, así como saber con antelación suficiente cal era a proposta de orzamentos que se debía votar no pleno".

A portavoz do PSdeG, Rosa Outerelo, declara que "a documentación enviada para a aprobación dos orzamentos non coincidía co que se tratou no mesmo, senón que estaba modificada". Outerelo considera que "o pleno non está para facer cambios, senón, como a lei deixa claro, para aprobar, enmendar ou devolver a proposta" e destaca que "o alcalde recoñeceu que é un cambio que propón o grupo Cambio Intelixente, ante o que nós preguntamos por que non se informou aos concelleiros da oposición antes do pleno?

Se existe a enmenda que propón Cambio Intelixente, onde está a copia?". A modificación ten que ver con 900 euros destinados á axuda dos galegos en Venezuela, que se tramitará a través da Secretaría Xeral de Emigración polos mecanismos que esta habilite.

O PSdeG solicita que se anule a aprobación inicial do orzamento; se estimen as súas alegacións; e que se presente novamente a proposta inicial no próximo pleno.