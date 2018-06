El PSOE admite negociaciones con Vecinos de Piñor para una moción de censura

El portavoz socialista de Piñor, Francisco Fraga, habló sobre la situación política que se está viviendo actualmente en el Concello de Piñor, haciendo referencia a la posible moción de censura que su partido podría presentar al actual alcalde José Luis González. Aseguró que le preocupa el estado en el que está sumido el gobierno local, con sólo tres ediles, y comentó que su grupo ya está manteniendo diálogo con la otra opción política del municipio, Veciños de Piñor. Resaltó que el modelo de ideales que comparten los dos grupos es bastante cercano, aunque discrepan en algunos puntos clave. La agrupación de electores Veciños de Piñor pone como requisito que el candidato de esta alianza no sea Francisco Fraga, opción que el propio portavoz descarta que pueda darse. "Nosotros no imponemos los portavoces a ningún grupo y no creemos que sea legítimo que nos lo hagan"