El PSOE carballiñés aprobó con el PP el reparto de ayudas a colectivos

La modificación de crédito destinada a subvencionar colectivos, desarrollar actividades como las Xociviga y el Festival de Teatro Galego, y también para algunas obras, centró una buena parte del debate de la Corporación de Carballiño.

El alcalde, Francisco Fumega, justificó estas partidas en base a beneficiar a las asociaciones mediante subvención directa en lugar de la competitiva (deben presentar las facturas para justificar las actividades que se apoyan) para que puedan contar previamente con el dinero que pueden gastar. También en la urgencia de las obras contempladas y la concesión de algunas nuevas ayudas que dijo eran necesarias. El regidor puntualizó que los 122.669 de la modificación de crédito proceden del ahorro en intereses, ya que se pasó de pagar 200.000 euros a 80.000 en 2018.

El BNG, los tres ediles no adscritos y Alternativa Veciñal calificaron esta medida de "electoralista", a la vista de la proximidad de los comicios, matizado que si bien las subvenciones y obras las hará efectivas el futuro gobierno municipal, el actual ya las está "vendiendo", apuntando también al PP como cómplice de la propuesta. Argimiro Marnotes reconocía que de las 24 iniciativas contempladas, su grupo había propuesto 16, y anunciaba su voto favorable.

El resto de la oposición recordó al alcalde que no era el procedimiento adecuado, ya que existía discriminación hacia otros colectivos que quedaron fuera de la relación, ni tampoco el tiempo adecuado, porque debería ser una decisión del futuro gobierno. Coincidieron en que debía quedar sobre la mesa y convocar a los colectivos para consensuar el reparto de acuerdo con las prioridades. Al final, ningún grupo se atrevió a votar en contra para no perjudicar a las entidades incluidas, y se abstuvieron, quedando aprobado con los votos del PSOE y PP.

Debate sobre la calle dedicada a "Tupino"

La moción de los tres ediles no adscritos para dar el nombre de Alfonso González "Tupino" a una calle derivó en un tenso debate sobre la conveniencia de hacer antes un reglamento para este tipo de iniciativas. Adolfo Nogueira insistió en que no era necesario y que se iniciara el expediente para reconocer la figura de "Tupino", ya que no tenía nada que ver con el reglamento que se podía proponer en otro pleno. Votaron en contra PP y Alternativa Veciñal y se abstuvieron BNG y PSOE. Sí hubo acuerdo unánime en la propuesta de Alternativa Veciñal para asesorar a la ciudadanía sobre los beneficios de plantar frondosas; en la del BNG sobre el 8M y en la del PP para la declaración de la Festa da Cachucha de Interés Turístico.